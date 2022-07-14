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صنع الله يؤكد لـ«رويترز» أن مؤسسة النفط ما زالت تتبع تعليماته

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 11:25 مساء
صنع الله يؤكد لـ«رويترز» أن مؤسسة النفط ما زالت تتبع تعليماته
مصطفى صنع الله (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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قال مصطفى صنع الله إن المديرين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ما زالوا يعترفون به كرئيس، بعد قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية استبدلته، وتعيين رئيس جديد وصل في وقت سابق الخميس مقر المؤسسة الرئيسي.

صنع الله يتحدث عن مؤسسة نفط موازية
ونقلت وكالة «رويترز» عن صنع الله قوله إنه لا يزال في طرابلس، ويعمل على ما سماه جهود «التخفيف» لحل الأزمة، دون أن يوضح ماهيتها، لافتا إلى إنه بدون ضغوط دولية، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد عندما حكمت إدارات متنافسة في الشرق والغرب، متابعا: «إذا ما لم يكن هناك التزام مثل السابق من المجتمع الدولي ، فهذا متوقع».

أدى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، استبدال صنع الله، إلى تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا ويهدد بدفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل الذي تم تجنبه في الغالب خلال سنوات الصراع.

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وجرى تنصيب رئيس مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة فرحات بن قدارة، في مقر المؤسسة يوم الخميس بعد انتشار قوة مسلحة حول المبنى.

ما مدى اعتراف مؤسسة النفط بسلطة بن قدارة؟
ومع ذلك، لم يتضح على الفور إلى أي مدى ستعترف المؤسسة بسلطته. وأصدرت شركتان تابعتان رئيسيتان، شركة الواحة للنفط وشركة الخليج العربي للنفط (AGOCO)، بيانات تدعم بن قدارة كرئيس لمجلس الإدارة.

ومع ذلك، قامت شركة الواحة للنفط بسرعة بإزالة البيان من موجزها على وسائل التواصل الاجتماعي. تقع وشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، موطن المشير خليفة حفتر الذي يقول محللون إنه حليف لـ بن قدارة، وفق وكالة «رويترز».

صنع الله: كلهم معنا
وقال صنع الله: «كلهم (الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط) معنا». وأضاف أن موظفي المؤسسة في الشرق «ولائهم للمؤسسة الوطنية للنفط».

يقول صنع الله إن الدبيبة لم تكن لديه سلطة إقالته لأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت. والدبيبة يرفض ذلك قائلا إن فترة ولايته لن تنتهي إلا بالانتخابات. وتجنبت القوى الأجنبية في الغالب التحيز بين الدبيبة والبرلمان الذي عين في مارس رئيس وزراء جديد منعه الدبيبة من دخول طرابلس.

وأقر صنع الله بتحويل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام لتستخدمها حكومة الدبيبة، وهي حقيقة يقول منتقدوه إنها تظهر اعترافه بالدبيبة كرئيس للوزراء. وقال صنع الله لـ«رويترز» إنه أجرى التحويل لضمان استمرار التمويل الحكومي للخدمات العامة.

ما صلاحية الدبيبة لتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط؟
وأفادت الوكالة بأن الحكومة تتمتع بصلاحية استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها دون طلب موافقة البرلمان، بموجب الاتفاقيات الدولية السابقة.

ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كان المجتمع الدولي سيعترف بتعيين الدبيبة لـ بن قدارة كرئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، نظرًا للتحديات التي تواجه شرعية حكومته.

وأشاد بيان أمريكي بصنع الله، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على استقلال المؤسسة الوطنية للنفط. وتعترف قرارات مجلس الأمن الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المنتج الشرعي الوحيد للخام الليبي. وخلال جولة الصراع الأخيرة، أوقف المجتمع الدولي فرع المؤسسة الوطنية للنفط الموازي الذي أنشأته الحكومة الشرقية من بيع النفط الخام.

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