ابن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرحان بن قدارة، بأن «الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجيا لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني».

ورفض ابن قدارة اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، قائلًا: «بالنسبة (للحديث عن) تبعيتي إلى أي دولة.. هذا كلام فاضي وغرضه التشويش»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي أمام مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس اليوم الخميس، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع: «أسافر إلى كل مكان في ليبيا دون مشكلات، ولست محسوبًا على أي طرف.. أنا رجل وطني ومستقل برأيي ولا أريد المزايدة على أحد».

اتصال مع السفارة الأميركية

وتعهد بن قدارة بعدم إقحام المؤسسة في صراع سياسي، مشيرًا إلى اتصال جرى مع مسؤولين بالسفارة الأميركية لدى ليبيا، أبدوا تخوفهم من استخدام أموال النفط في دعم طرف على حساب آخر، متابعًا أنه أوضح لهم الأمر، وأنه أجرى مشاورات مع أطراف من الحكومة الفرنسية في الإطار نفسه، وأيضًا حكومة الوحدة أجرت محادثات مع أطراف دولية أخرى.

- بعد مغادرة العاملين.. قدارة داخل مبنى مؤسسة النفط مع لجنة التسليم والتسلم

- «هرج ومرج» داخل مبنى مؤسسة النفط مع وصول لجنة التسليم والتسلم (فيديو)

- «مؤسسة النفط»: سيارات تتبع القوة الأمنية المشتركة مصراتة هي الموجودة بمحيط مقرها

- هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

- نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

وأكمل: «أعتقد أن هذا الأمر (تغيير مجلس الإدارة) داخلي ولا يؤثر على (الخارج)... المؤسسة ليست جزءًا من اتفاق سياسي ومن لديه تظلم ضد قرار تغيير مجلس الإدارة عليه اللجوء للقضاء».

وقال إنه «اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيكون هناك شفافية كاملة في الإفصاح عن الإيرادات وحجم النفط المصدر، ولن يكون هناك شيء غائب عن الليبيين وكل شيء سيكون واضحًا».