بعد انتهاء «الإغلاقات».. تعرف على الطاقة التصديرية لموانئ الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

قدرت بيانات رسمية الحد الأقصى للطاقة التصديرية لموانئ الهلال النفطي بنحو مليون برميل نفط وغاز يوميًا.

وحسب رسم توضيحي، نشرته«حكومتنا» - المنصة الإعلامية لحكومة الوحدة الوطنية، فإن الطاقة التصديرية لميناء السدرة هي الأكبر بين الموانئ الأربعة، إذ تبلغ 400 ألف برميل يوميًا. وتتراوح الطاقة التصديرية لميناء الزويتينة بين 90 و260 ألف برميل يوميًا، وفي رأس لانوف 220 ألف برميل يوميًا، وفي ميناء البريقة تتراوح بين 60 و120 ألف برميل يوميًا.

- ابن قدارة يعلن انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية

- الدبيبة يرحب برفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية

- شركة الكهرباء: رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية سينعكس إيجابيا على الشبكة

ويوم الجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارًا من أمس، ورفع حالة القوة القاهرة بها.

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بإعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من الحكومة رفع القوة القاهرة. وقال الدبيبة: «من المهم أن ينعكس ذلك على تحسين وضع شبكة الكهرباء، وتعزيز إمدادات الوقود.. رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة، نحو تحقيق الانتخابات فـي أوضاع ممكنة.. ليبيا أفضل»، حسب تدوينة على حسابه في موقع «تويتر».

من جهتها، أكدت الشركة العامة للكهرباء أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيًا على قدرة الشبكة في كل ربوع البلاد. وقالت إن استئناف تصدير النفط سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء، خصوصًا في الجناح الشرقي، وتحسين أداء الشبكة العامة للكهرباء بفارق مهم، حسب بيان صادر عن الشركة.

رسم توضيحي بيبين الطاقة التصديرية لموانئ الهلال النفطي. (حكومتنا)