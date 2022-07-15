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الدبيبة يرحب برفع القوى القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 08:07 مساء
الدبيبة يرحب برفع القوى القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية
الدبيبة متحدثا في كلمة إلى الشعب، 17 مايو 2022، (حكومتنا)
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رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بإعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من الحكومة، رفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة: «من المهم أن ينعكس ذلك على تحسين وضع شبكة الكهرباء، وتعزيز إمدادات الوقود.. رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة، نحو تحقيق الانتخابات فـي أوضاع ممكنة.. ليبيا أفضل»، حسب تدوينة على حسابه في موقع «تويتر».

بن قدارة يعلن انتهاء الإغلاقات النفطية
وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارا من اليوم الجمعة، ورفع حالة القوة القاهرة بها.

- بن قدارة يعلن انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية

جاء ذلك بعد اجتماعه مع «حكماء وأعيان الهلال النفطي» في قاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي «أجوكو» بمدينة بنغازي.

وقال إنه أعطى تعليماته بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمعايير الأمن والسلامة العامة، مضيفا «تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية وتتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية»، متعهدا بالتزام المجلس بأنظمة الحوكمة والشفافية والإفصاح، بعيدا عن العمل الفردي الارتجالي.

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