شركة الكهرباء: رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية سينعس إيجابيا على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة في كل ربوع البلاد.

وقالت إن استئناف تصدير النفط سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء، خصوصا في الجناح الشرقي، وتحسين أداء الشبكة العامة للكهرباء بفارق مهم، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأضاف البيان: «ستعمل فرق الشركة على عودة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير».

بن قدارة يعلن انتهاء الإغلاقات النفطية

وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارا من اليوم الجمعة، ورفع حالة القوة القاهرة بها.

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جاء ذلك بعد اجتماعه مع «حكماء وأعيان الهلال النفطي» في قاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي «أجوكو» بمدينة بنغازي.

وقال إنه أعطى تعليماته بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمعايير الأمن والسلامة العامة، مضيفا «تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية وتتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية»، متعهدا بالتزام المجلس بأنظمة الحوكمة والشفافية والإفصاح، بعيدا عن العمل الفردي الارتجالي.