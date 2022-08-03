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«بنت بية».. قافلة طبية تنطلق من طرابلس إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 03:13 مساء
«بنت بية».. قافلة طبية تنطلق من طرابلس إلى الجنوب
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
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قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن قافلة طبية انطلقت صباح اليوم الأربعاء من مستشفى العيون بطرابلس إلى المنطقة الجنوبية، لإجراء عمليات جراحية متنوعة داخل عدد من المستشفيات العامة، تحت اسم «بنت بية» تضامنا مع ضحايا انفجار صهريج الوقود.

وتتضمن القافلة فرقا طبية متخصصة في إجراء جراحات الماء الأزرق والأبيض، وجراحات انسداد القناة الدمعية للصغار والكبار، وإزالة الأكياس الدهنية. ومن المقرر أن تجرى القافلة عمليات جراحية في مستشفيات ومراكز طبية بمناطق براك الشاطئ، وسبها، وتراغن، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتشمل القافلة أيضا فرقا طبية تشمل أخصائيي عيون، وتمريض متخصص، وفنيي صيانة معدات، وصيادلة، كما تحمل القافلة أجهزة طبية ومستلزمات جراحة العيون وأدوية ومعدات طبية.

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إطلاق اسم «بنت بية» على القافلة
من جانبها، ذكرت مديرة مستشفى العيون، رانيا الخوجة، أن المستشفى أطلق على القافلة المتجهة نحو الجنوب لدعم الخدمات الطبية في مجال العيون اسم «بنت بيّة»، تضامنا مع ضحايا بلدية بنت بيّة، ممّن قضوا وأصيبوا في حادثة انفجار صهريج الوقود.

يشار إلى أن تسيير هذه القافلة يأتي تنفيذا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس العام الماضي، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين.

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
قافلة طبية تحت اسم «بنت بية» تنطلق من طرابلس إلى الجنوب، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
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