فريق طبي تونسي يصل طرابلس للمساعدة في رعاية ضحايا «حادث بنت بية»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل فريق طبي تونسي إلى مستشفى الحروق والتجميل طرابلس، اليوم الأربعاء، لمساعدة الكوادر الوطنية في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا حادث انفجار صهريج الوقود في بنت بية.

وكان في استقبال مدير عام المستشفى، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نحو 70 مصابا في حادث بنت بية

وسبق أن أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، تعليماته إلى مركز طب الطوارئ والدعم لاستجلاب الفريق التونسي.

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ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة 9 مواطنين، فيما تعرض 70 آخرين إلى الإصابة بحروق جسيمة متفاوتة واحتراق 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.