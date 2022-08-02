الدبيبة يعلن التنسيق لإيفاد مصابي انفجار «بنت بية» إلى تونس وإسبانيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه جرى التنسيق لإيفاد مصابي انفجار «بنت بية» إلى دول تونس وإسبانيا وإيطاليا.

جاء ذلك خلال تفقده رفقة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ورئيس دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أوضاع المصابين في حادثة بنت بية بمستشفى الحروق والتجميل في طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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واستمع الدبيبة، خلال تفقده حالات المرضى، إلى ظروفهم الصحية، مؤكدًا أن وزارة الصحة سوف تتولى متابعة أوضاعهم وإيفاد مَن تتطلب حالته العلاج بالخارج.

توفير السكن المناسب للمرافقين

وأفاد البيان بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بالمرافقين وتوفير السكن المناسب لهم تقديرًا لظروفهم.

وانقلبت شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات، وفق ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الصحة يتفقدان أوضاع المصابين في انفجار «بنت بية». (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الصحة يتفقدان أوضاع المصابين في انفجار «بنت بية». (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الصحة يتفقدان أوضاع المصابين في انفجار «بنت بية». (صفحة الحكومة على فيسبوك)