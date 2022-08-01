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غوتيريس يشيد بـ«إنجازات» وليامز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 09:03 مساء
غوتيريس يشيد بـ«إنجازات» وليامز في ليبيا
ستيفاني وليامز (وسط) المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، عقيلة صالح (يسار) رئيس مجلس النواب وخالد مشري (يمين) رئيس المجلس الأعلى للدولة، في اجتماع حول المسار الدستوري الليبي بجنيف. (موقع الأمم المتحدة)
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أشاد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ«الإنجازات الرئيسية» التي حققتها ستيفاني وليامز، بعدما أنهت مهمتها كمستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي.

وقال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، للصحفيين من المقر الدائم بنيويورك، إن الأمين العام «يشعر بالامتنان لخدمتها (ستيفاني) للمنظمة وتفانيها في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا».

واعتبر أن «المعرفة العميقة والخبرة بشأن ليبيا التي تتمتع بها وليامز، وقدرتها الرائعة على تعزيز الظروف المواتية للحوار والتوافق بين جميع أصحاب المصلحة، أدت إلى إنجازات رئيسية في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي»، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

3 محطات رئيسية
وقال دوجاريك: «قدمت وليامز مساهمات حاسمة في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عموم البلاد في أكتوبر 2020، واعتماد خارطة الطريق السياسية من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، وإلى المستوى غير المسبوق من الإجماع الذي تم التوصل إليه في اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إطار دستوري للانتخابات».

وجدد الأمين العام تأكيد «التزام الأمم المتحدة بدعم عملية بقيادة وملكية الليبيين لمواجهة التحديات العالقة وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن».

- وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا
- البعثة الأممية ترجو أن يتمكن الليبيون من الانتخاب خلال العام الهجري الجديد

وليامز تغادر وتطالب الليبيين بالتنازلات
وفي بيان صدر عنها لمناسبة انتهاء مهمتها، أعربت ستيفاني وليامز عن اعتقادها بأنه «لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية».

وأشارت إلى أنه «تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود».

وتابعت: «لقد سعيت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعانيها البلاد منذ العام 2011».

وعُيِّنت وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، وعملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة بين 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة في الفترة بين 2018 و2020.

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