Atwasat

البعثة الأممية ترجو أن يتمكن الليبيون من الانتخاب خلال العام الهجري الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 01:45 مساء
البعثة الأممية ترجو أن يتمكن الليبيون من الانتخاب خلال العام الهجري الجديد
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تمنياتها بأن يتمكن الليبيون من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يمثلهم خلال العام الهجري الجديد.

وغردت البعثة عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «بحلول العام الهجري الجديد، تبعث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطيب الأمنيات لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز، راجيةً أن يحمل هذا العام معه بشائر الخير وأن يتمكن فيه الليبيون من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يمثلهم بما يحقق الرخاء والاستقرار والازدهار في عموم ليبيا».

- وليامز تهنئ الليبيين بالعام الهجري الجديد
- ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا 
- مجلس الأمن يدعو للتخطيط لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة في ليبيا

وفي وقت سابق، هنأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز الليبيين لمناسبة العام الهجري الجديد، وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «أتمنى أن يحمل العام الهجري الجديد كل معاني وقيم الخير والسلام والاستقرار في ليبيا. كل عام والشعب الليبي الكريم بألف خير وسلام».

تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر
والخميس، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر 2022. وأهاب القرار بالأمين العام، أنطونيو غوتيريس، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلًا خاصًا له، كما يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يومًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.

وخلال جلسة مجلس الأمن استنكر ممثل روسيا تمديد عمل المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز «التي ليس لديها تفويض مناسب من مجلس الأمن»، على الرغم من التأكيدات على أن «تعيينها كان تدبيرًا موقتًا». ودعا إلى ضرورة أن يقدم «أنطونيو غوتيريس مرشحًا جديرًا وموثوقًا لمنصب ممثله الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يناسب اللاعبين الليبيين الرئيسيين، وكذلك الإقليميين، من أجل موافقة أعضاء مجلس الأمن على الترشيح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح

عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
القيقب

القيقب
عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي

عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية ترجو أن يتمكن الليبيون من الانتخاب خلال العام الهجري الجديد
البعثة الأممية ترجو أن يتمكن الليبيون من الانتخاب خلال العام ...
المنظمة الدولية للهجرة: 1614 ضحية للاتجار بالبشر في ليبيا خلال عامين
المنظمة الدولية للهجرة: 1614 ضحية للاتجار بالبشر في ليبيا خلال ...
ضبط متهم بضرب والديه ودهس طفل بسيارته في بنغازي
ضبط متهم بضرب والديه ودهس طفل بسيارته في بنغازي
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
علي القطراني يؤكد دعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي
علي القطراني يؤكد دعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي...
نصائح وتطمينات من المقريف حول امتحانات شهادة التعليم الأساسي
نصائح وتطمينات من المقريف حول امتحانات شهادة التعليم الأساسي...
«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل (صور)
«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل (صور)...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط