مستشفى بني وليد العام يسير قافلة طبية للمساهمة في علاج مصابي «حادث بنت بية»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلن مستشفى بني وليد العام، تسيير قافلة طبية إلى مدينة سبها، وذلك للمساهمة في علاج الجرحى والمصابين بسبب انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بية جنوب غرب ليبيا الذي وقع في وقت سابق اليوم الإثنين.

وتضم القافلة التي سيرها مستشفى بني وليد العام، عناصر طبية وطبية مساعدة، إضافة إلى بعض الاحتياجات الضرورية للمصابين والإسعافات الأولية لسد العجز وتلبية حاجات المرضى في مشافي المنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى جهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع المصابين وإرسال طائرة إسعاف لنقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة.

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كما قرر الدبيبة تكليف فريق طبي من مستشفى الحروق والتجميل طرابلس للانتقال لبلدية بنت بية لمتابعة الحالات، وكلف وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي الانتقال إلى مكان الحادث ومتابعة الحالات رفقة الفريق والكادر الطبي لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية.

9 وفيات وأكثر من 50 إصابة ضحايا انفجار شاحنة الوقود في بنت بية

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكد مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.



محتويات القافلة الطبية المرسلة من مستشفى بني وليد العام لإسعاف المصابين في حادث بنت بية. (الإنترنت)