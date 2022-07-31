نقص أدوية الأمراض المزمنة في بني وليد منذ 3 أشهر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

كشف مدير مستشفى السكر والغدد الصماء بمدينة بني وليد، سعيد عقيلة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، نقص أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب منذ 3 أشهر مع ارتفاع وازدياد حالات الإصابة في المدينة.

وذكر عقيلة في تصريحه إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن الكمية المخصصة من أدوية الأمراض المزمنة لمدينة بني وليد في حال وصولها لا تكفي أعداد المرضى خاصة مع ازدياد العدد وتواجد المرضى النازحين من بعض المناطق الأخرى في المدينة.

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وناشد عقيلة، وزارة الصحة ورئاسة الحكومة بضرورة تعديل مرتبات الموظفين العاملين في مستشفى السكر والغدد الصماء في بني وليد أسوة بباقي الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الموظفين العاملين بالمستشفى لا تتجاوز مرتباتهم 450 دينارًا.

وتجاوز عدد المصابين بمرض السكري في مدينة بني وليد 4500 مريض، من بينهم 150 طفلًا بحسب المنظومة الخاصة بمستشفى السكر والغدد الصماء في المدينة.