الشروع في توزيع أدوية الإنسولين على 4500 مريض بالسكري في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 07 نوفمبر 2021, 10:02 مساء
توزيع أدوية الإنسولين على مرضى السكري في بني وليد. (الإنترنت)

شرع مستشفى السكر والغدد الصماء في مدينة بني وليد، اليوم الأحد، في توزيع أدوية الإنسولين على مرضى السكري المسجلين بالمنظومة الخاصة بالمستشفى والبالغ عددهم 4500 مريض.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران في حديث إلى «بوابة الوسط» أن عملية صرف الدواء تجري عن طريق البطاقة الخاصة بمرضى السكري، مطالبًا وزارة الصحة بزيادة حصة بني وليد من أدوية الإنسولين بسبب ارتفاع عدد المرضى خلال الفترة الماضية.

وذكر أبوالنيران، أن عملية التوزيع تسير بشكل مُنظَّم وعملية الصرف والخطة الموضوعة من إدارة الخدمات الصحية جيدة وتضمن وصول الدواء لجميع مستحقيه، داعيًا المرضى الذين لديهم شكاوى بخصوص عيادة السكر تقديمها لإدارة الخدمات الصحية للفصل فيها حسب ما تراه لجنة المساءلة الإدارية ومكتب التفتيش بالإدارة.

توزيع أدوية الإنسولين على مرضى السكري في بني وليد. (الإنترنت)
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