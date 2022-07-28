Atwasat

«الكهرباء»: شحن محطة تحويل المنهل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 09:41 صباحا
«الكهرباء»: شحن محطة تحويل المنهل
من |أعمال شحن محطة تحويل المنهل، 27 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محطة تحويل المنهل جهد «11/30 ك.ف» لتخفيف الأحمال على مستوى شبكة الجهد المتوسط بمنطقة السراج.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الأعمال كافة جرت بجهود فنيي ومهندسي دائرة غرب طرابلس، وإدارة الجهد المتوسط طرابلس، وإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس.

- «الكهرباء»: دخول محطة السرير إلى الشبكة.. وتلحقها شمال بنغازي والزويتينة غدا
- العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

دخول محطة السرير إلى شبكة الكهرباء
والسبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول محطة السرير إلى الشبكة بقدرة 440 ميغاوات بعد ضخ الكميات المطلوبة من الغاز.

وقالت الشركة في بيان، إن المحطة ستضيف للشبكة العامة 220 ميغاوات، ما يسهم في تخفيف طرح الأحمال، لافتة إلى أن دخول المحطة يأتي بعد رفع «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن محطات شمال بنغازي والزويتينة ستدخل تباعًا إلى الشبكة، الأحد، بعد وصول كميات الضغط المطلوبة لتشغيل الوحدات.

من |أعمال شحن محطة تحويل المنهل، 27 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
من |أعمال شحن محطة تحويل المنهل، 27 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
من |أعمال شحن محطة تحويل المنهل، 27 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
من |أعمال شحن محطة تحويل المنهل، 27 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري

رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني

العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح ...
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
زينينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»
زينينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»
يديره وافد.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في بنغازي
يديره وافد.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في بنغازي
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت
ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت
ضبط شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا
ضبط شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شاهد في «وسط الخبر»: ملامح صدام جديد في طرابلس واجتماعات متعارضة بين الحكومتين
شاهد في «وسط الخبر»: ملامح صدام جديد في طرابلس واجتماعات ......
المزيد
«الكهرباء»: شحن محطة تحويل المنهل
«الكهرباء»: شحن محطة تحويل المنهل...
عودة خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت
عودة خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت...
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف...
ضبط شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا
ضبط شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا...
ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت
ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط