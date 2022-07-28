«الكهرباء»: شحن محطة تحويل المنهل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محطة تحويل المنهل جهد «11/30 ك.ف» لتخفيف الأحمال على مستوى شبكة الجهد المتوسط بمنطقة السراج.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الأعمال كافة جرت بجهود فنيي ومهندسي دائرة غرب طرابلس، وإدارة الجهد المتوسط طرابلس، وإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس.

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دخول محطة السرير إلى شبكة الكهرباء

والسبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول محطة السرير إلى الشبكة بقدرة 440 ميغاوات بعد ضخ الكميات المطلوبة من الغاز.

وقالت الشركة في بيان، إن المحطة ستضيف للشبكة العامة 220 ميغاوات، ما يسهم في تخفيف طرح الأحمال، لافتة إلى أن دخول المحطة يأتي بعد رفع «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن محطات شمال بنغازي والزويتينة ستدخل تباعًا إلى الشبكة، الأحد، بعد وصول كميات الضغط المطلوبة لتشغيل الوحدات.

من |أعمال شحن محطة تحويل المنهل، 27 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

من |أعمال شحن محطة تحويل المنهل، 27 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)