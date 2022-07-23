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«الكهرباء»: دخول محطة السرير إلى الشبكة.. وتلحقها شمال بنغازي والزويتينة غدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 11:19 مساء
«الكهرباء»: دخول محطة السرير إلى الشبكة.. وتلحقها شمال بنغازي والزويتينة غدا
محطة السرير الغازية لتوليد الكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول محطة السرير إلى الشبكة بقدرة 440 ميغاوات بعد ضخ الكميات المطلوبة من الغاز.

وقالت الشركة في بيان، إن المحطة ستضيف للشبكة العامة 220 ميغاوات ما يسهم في تخفيف طرح الأحمال، لافتة إلى أن دخول المحطة يأتي بعد رفع القوة القاهرة عن إنتاج النفط.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن محطات شمال بنغازي والزويتينة ستدخل تباعا إلى الشبكة، غدا الأحد، بعد وصول كميات الضغط المطلوبة لتشغيل الوحدات.

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بدء ضخ الغاز من حقل «الفارغ» إلى محطة «السرير»
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء حقل «الفارغ»، أكبر حقول الغاز في ليبيا، بعملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء «السرير».

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هذه العملية ستسهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة «السرير»  الكهربائية للشبكة، موضحة أن ذلك يأتي في وقت يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميًا مع استمرار العمل للوصول إلى مليون ومئتي ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويقع حقل «الفارغ»، التابع لشركة «الواحة» للنفط، على بعد 60 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من حقل «جالو».

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