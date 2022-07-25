وليامز تنعى الناشطة الليبية حنان الفخاخري

القاهرة - بوابة الوسط

نعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الناشطة في شؤون المرأة والطفل حنان الفخاخري، التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين.

وغردت وليامز عبر حسابها على «تويتر»: «تلقيت ببالغ الأسى خبر رحيل السيدة حنان الفخاخري، النائبة السابقة لرئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بحكومة الوفاق الوطني».

وليامز: جمعتني اجتماعات مستنيرة مع الفخاخري

وقالت المستشارة الأممية إنها جمعتها «اجتماعات مستنيرة مع السيدة حنان، التي كانت من أشد المناصرين للمساواة بين الجنسين، وكانت قد وهبت حياتها لإعلاء صوت النساء الليبيات سواء على المستوى الوطني أو الدولي». واختتمت وليامز: «أقدم تعازي الحارة لأسرتها ولسائر النساء الليبيات على مصابهم الجلل».

وفاة حنان الفخاخري

وأعلنت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، رحيل الناشطة حنان الفخاخري صباح اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس.

وأشارت المنظمة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن «الراحلة كانت مثالًا للمرأة الليبية المناضلة من أجل الوطن، كلفت بعدة مهام فكانت خير عون للناس، ومثالًا للإخلاص».