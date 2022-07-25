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«التعليم» تناقش مشروع إنشاء 500 مدرسة بديلة للمتهالكة وصيانة 250 أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 08:37 مساء
«التعليم» تناقش مشروع إنشاء 500 مدرسة بديلة للمتهالكة وصيانة 250 أخرى
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير التعليم لمصلحة المرافق التعليمية (صفحة المصلحة على فيسبوك)
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ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، مشروع إنشاء 500 مدرسة بديل القزمية والصفيح والمتهالكة، واستهداف صيانة 250 مدرسة بمختلف المناطق.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير برفقة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الإثنين، مصلحة المرافق التعليمية، حيث عُقد على هامش هذه الزيارة اجتماع حضره مدير عام المصلحة، وبرفقته مدير إدارة المشروعات ومدير مكتب التخطيط، وفق بيان على صفحة المصلحة على «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع مشروعات 2021م، سواء ما يتعلق بالإنشاء أو الصيانة أو التجهيز، بمختلف مناطق ليبيا، بما فيها فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال عرض مرئي، وجرى تخصيص جزء من الاجتماع لمناقشة مشاريع 2022م، وفق ما يخصص من ميزانية، سواء فيما يخص الصيانة أو التجهيز.

- «التعليم» تبدأ حصر مدارس «الصفيح» والمتهالكة لبناء 500 مدرسة العام الجاري
- قرار حكومي يأذن لـ«التعليم» بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة

إنشاء مدارس بدائل للمتهالكة والصفيح
وفي 15 يناير الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الموقتة، قرارًا يسمح لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا، وذلك على ثلاث سنوات بمعدل 500 مدرسة سنويًا ابتداءً من العام 2022، على أن تكون الأولوية لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقًا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية، ووفقًا للتشريعات النافذة والمنظمة للتعاقد.

ومن المقرر أن تقدم وزارة التربية والتعليم برنامجًا فنيًا وماليًا وزمنيًا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع (500 مدرسة جديدة)، وأدوات التنفيذ المقترحة، وذلك لاعتماده من مجلس الوزراء.

جانب من اجتماع خلال زيارة وزير التعليم لمصلحة المرافق التعليمية (صفحة المصلحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير التعليم لمصلحة المرافق التعليمية (صفحة المصلحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير التعليم لمصلحة المرافق التعليمية (صفحة المصلحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير التعليم لمصلحة المرافق التعليمية (صفحة المصلحة على فيسبوك)
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