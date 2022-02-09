«التعليم» تبدأ حصر البيانات لبناء 500 مدرسة العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزارة التربية والتعليم، حصر البيانات وتنقيحها، لبدء إنشاء 500 مدرسة بدائل للمدارس المتهالكة، والقزمية ومدارس الصفيح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة حصر ومتابعة المشروع، بحضور وزير التربية والتعليم المكلّف الدكتور أحمد أبوخزام ووكلاء الوزارة، ومدير مصلحة المرافق التعليمية ومديري عدد من إدارات ومكاتب الوزارة.

وتناول الاجتماع وضع آلية لحصر المدارس المتهالكة، ومدارس المجهود الذاتي ومدارس الصفيح بالبلديات، حيث جرى إعداد نموذج بيانات وتعميمه على المراقبات يتضمن البيانات الخاصة بكل مدرسة.

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وأفادت الوزارة في بيان نشرته صفحتها على «فيسبوك»، بأن اللجنة ستبدأ استقبال البيانات المرسلة من مراقبي التعليم، ومقارنتها بالبيانات المتوفرة لدى إدارتي التعليم الأساسي والثانوي، ومصلحة المرافق التعليمية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2022 م بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا، يتم تنفيذها خلال ثلاثة سنوات، بواقع 500 مدرسة كل عام، بدءا من العام الجاري 2022.