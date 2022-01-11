الدبيبة: سنبني 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات في جميع أنحاء ليبيا

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء 11 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تعتزم بناء «1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات في جميع أنحاء ليبيا بشتى الطرق بمواصفات تليق بالطلبة الليبيين»، مؤكدا الشروع في «تنفيذ 146 مدرسة نهاية العام الماضي» إضافة إلى «200 مدرسة» سيجري الشروع في بناءها خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع موسع عقده بدويان وزارة التربية والتعليم في طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي الإدارات والمصالح والمراكز التابعة للوزارة بحضور الوزير المكلف ووكلاء الوزارة وبمشاركة مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع، أن الحكومة ستعلن عن خطة لبناء المدارس سيجري تخصيص الأموال لها لضمان استمرار تنفيذها سواء استمر في رئاسة الحكومة أم لا، مطالبا إدارة المرافق التعليمية بضرورة متابعة أوضاع المدارس العاملة وإجراء الصيانات اللازمة لها بصفة دورية، منتقدا إهمال المدارس بعد بنائها.

- «اعتذار» و«حل» من الدبيبة لأزمة الكتاب المدرسي

ووصف الدبيبة المسؤولين في وزارة التعليم بأنهم «فشلة»، مشيرا إلى وجود مدارس تعاني أوضاعا صعبة ولا يمكن أن تكونا مكانا للتعليم بسبب الإهمال في متابعتها وصيانتها، مشددا على ضرورة أن يهتم مسؤولي الوزارة بأوضاع المدارس وتنظيم القطاع بشكل أفضل ليكون مناسبا للعملية التعليمية.

واستغرب الدبيبة السماح للطلاب بالدراسة في فصول مهترئة، معيدا التأكيد على حرص الحكومة على استكمال صيانة وبناء المزيد من المدارس هذا العام وفق مواصفات صحية وسعة تتلاءم والعملية التعليمية والبيئة المحيطة.