«بنغازي»: منح التأشيرات للمسافرين إلى مالطا من البلدية بداية من الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية بنغازي أن السفارة المالطية ستشرع في منح التأشيرات من داخل البلدية بداية من الأحد المقبل (24 يوليو)، وذلك من خلال مكتب التأشيرات الكائن بمنطقة الفويهات مقابل نادي الفويهات الرياضي.

وقام سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، بزيارة لبلدية بنغازي، التقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر عمران بوجواري، وجرت مناقشة للإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات للمواطنين من داخل بنغازي.

مناقشة التعاون الليبي المالطي في مجالات الصحة والثقافة

كما جرت مناقشة سبل التعاون في المجالات التعليمية والصحية والثقافية، إضافة إلى التنسيق مع غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي لترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين والليبيين في مدينة بنغازي.

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ونقل المكتب الإعلامي للبلدية عن السفير تشارلز تأكيده بداية منح التأشيرات من بنغازي الأحد المقبل.

تسهيل منح التأشيرة من طرابلس

وفي أغسطس من العام الماضي، وقعت سفارة مالطا في طرابلس عقدا لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

ووفق العقد، لن يتم قبول التأشيرات إلا للسفر الأساسي، طبقا لتوصيات مجلس الاتحاد الأوروبي لأغراض مثل الأعمال التجارية، وإعادة اتحاد أفراد الأسرة في الاتحاد الأوروبي، والطب والتعليم.