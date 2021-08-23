سفارة مالطا توقع عقدًا لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين

السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا. (أرشيفية: الإنترنت)

وقعت سفارة جمهورية مالطا في طرابلس عقدًا مع (VFS Global) لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

وقالت السفارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، «لن يتم قبول التأشيرات إلا للسفر الأساسي، ووفقًا لتوصيات مجلس الاتحاد الأوروبي لأغراض مثل الأعمال التجارية ، وإعادة اتحاد أفراد الأسرة في الاتحاد الأوروبي، والطب والتعليم نظرًا للوضع الحالي لوباء كورونا». وتوقعت سفارة مالطا أن تبدأ في طلبات التأشيرة يوم 29 أغسطس الجاري.

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يشار إلى أن (VFS Global) هي شركة تعهيد وخدمات تكنولوجي تتبع منظمة الاستثمار العالمية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينتي زيورخ السويسرية، ودبي الإماراتية، وتخدم الشركة الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تدير الشركة المهام الإدارية المتعلقة بإصدار التأشيرات وجوازات السفر للحكومات.

وفي يوليو الماضي، اتفقت ليبيا ومالطا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الامنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. وذلك خلال زيارة وفد من دولة مالطا يترأسه وزير المالية مطار معيتقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها.