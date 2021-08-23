سفارة مالطا توقع عقدًا لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 09:44 صباحا
السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا. (أرشيفية: الإنترنت)

وقعت سفارة جمهورية مالطا في طرابلس عقدًا مع (VFS Global) لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

وقالت السفارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، «لن يتم قبول التأشيرات إلا للسفر الأساسي، ووفقًا لتوصيات مجلس الاتحاد الأوروبي لأغراض مثل الأعمال التجارية ، وإعادة اتحاد أفراد الأسرة في الاتحاد الأوروبي، والطب والتعليم نظرًا للوضع الحالي لوباء كورونا». وتوقعت سفارة مالطا أن تبدأ في طلبات التأشيرة يوم 29 أغسطس الجاري.

اقرأ أيضا: ليبيا ومالطا يتفقان على استئناف الرحلات الجوية

يشار إلى أن (VFS Global) هي شركة تعهيد وخدمات تكنولوجي تتبع منظمة الاستثمار العالمية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينتي زيورخ السويسرية، ودبي الإماراتية، وتخدم الشركة الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تدير الشركة المهام الإدارية المتعلقة بإصدار التأشيرات وجوازات السفر للحكومات.

وفي يوليو الماضي، اتفقت ليبيا ومالطا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الامنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. وذلك خلال زيارة وفد من دولة مالطا  يترأسه وزير المالية مطار معيتقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
ليبيا
جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
تعرف إلى أول سيارة كهربائية من جينيسيس
سيارات
بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل ...
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟