المشري يبحث مع سفير مالطا ملفي التأشيرة وعودة الطيران

رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير مالطا لدى ليبيا، رتشالز صليبيا (المجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس مجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، اليوم الخميس، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء «التعاون المشترك بين البلدين، والبدء في إعطاء التأشيرات من السفارة المالطية في ليبيا، وكذلك إمكانية فتح الخطوط الجوية بين البلدين»، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى «أهمية انعقاد الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، بحسب ما تنص عليه خارطة الطريق المتفق عليها».

- سفارة مالطا توقع عقدا لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين

- ليبيا ومالطا يتفقان على استئناف الرحلات الجوية بعد استكمال الترتيبات الأمنية

والإثنين الماضي، وقعت سفارة مالطا في طرابلس عقدًا مع (VFS Global) لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين. وقالت السفارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال): «لن يتم قبول التأشيرات إلا للسفر الأساسي، ووفقا لتوصيات مجلس الاتحاد الأوروبي لأغراض مثل الأعمال التجارية، وإعادة اتحاد أفراد الأسرة في الاتحاد الأوروبي، والطب والتعليم نظرا للوضع الحالي لوباء كورونا». وتوقعت سفارة مالطا أن تبدأ في طلبات التأشيرة يوم 29 أغسطس الجاري.

وفي يوليو الماضي، اتفقت ليبيا ومالطا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. وذلك خلال زيارة وفد من دولة مالطا يترأسه وزير المالية مطار معيتيقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها.

رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير مالطا لدى ليبيا، رتشالز صليبيا (المجلس الأعلى للدولة)