المشري يبحث مع سفير مالطا ملفي التأشيرة وعودة الطيران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 08:12 مساء
رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير مالطا لدى ليبيا، رتشالز صليبيا (المجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس مجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، اليوم الخميس، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء «التعاون المشترك بين البلدين، والبدء في إعطاء التأشيرات من السفارة المالطية في ليبيا، وكذلك إمكانية فتح الخطوط الجوية بين البلدين»، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى «أهمية انعقاد الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، بحسب ما تنص عليه خارطة الطريق المتفق عليها».

- سفارة مالطا توقع عقدا لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين
- ليبيا ومالطا يتفقان على استئناف الرحلات الجوية بعد استكمال الترتيبات الأمنية

والإثنين الماضي، وقعت سفارة مالطا في طرابلس عقدًا مع (VFS Global) لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين. وقالت السفارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال): «لن يتم قبول التأشيرات إلا للسفر الأساسي، ووفقا لتوصيات مجلس الاتحاد الأوروبي لأغراض مثل الأعمال التجارية، وإعادة اتحاد أفراد الأسرة في الاتحاد الأوروبي، والطب والتعليم نظرا للوضع الحالي لوباء كورونا». وتوقعت سفارة مالطا أن تبدأ في طلبات التأشيرة يوم 29 أغسطس الجاري.

وفي يوليو الماضي، اتفقت ليبيا ومالطا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. وذلك خلال زيارة وفد من دولة مالطا يترأسه وزير المالية مطار معيتيقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها.

رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير مالطا لدى ليبيا، رتشالز صليبيا (المجلس الأعلى للدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القبض على بنيامين ميندي بتهمة الاعتداء الجنسي
رياضة عالمية
قرعة دوري الأبطال: سان جرمان يواجه السيتي.. ومعركة جديدة بين برشلونة وبايرن
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يوافق على شروط كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
من صنعاء إلى صعدة.. دراجون يمنيون ينطلقون في «رحلة السلام»
عربى
تفاصيل لقاء الدبيبة والنواب بحضور المنفي.. فتح ملف توحيد المؤسسات والإنفاق ...
ليبيا
قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم.. غياب لاعبي ريال مدريد واستبعاد بيدري
رياضة عالمية
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
لجنة المسابقات تكشف لـ«الوسط» مقترح إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
مدينة سويسرية ضحية هجوم معلوماتي خطير
علوم وتكنولوجيا
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الرئاسة التركية عن العلاقات مع مصر والسعودية: تطورات إيجابية قد تحدث قريبا
عربى
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
عقيلة صالح: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب
ليبيا
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
السودان يوضح تأثير سد إثيوبيا على فيضانات هذا العام
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟