وزير النفط يشيد بجهود سفارة مالطا في إعادة فتح التأشيرات للطلبة وللعلاج

وزير النفط محمد عون خلال اجتماعه مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، 22 أغسطس 2021. (وزارة النفط)

أكد سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا في جميع المجالات، ولا سيما ‏النفط والغاز، وذلك خلال لقاء مع وزير النفط والغاز محمد عون، الذي تحدث عن جهود السفارة في إعادة فتح قسم التأشيرات للطلبة وللعلاج.

عقد اللقاء في مكتب وزير النفط أمس الأحد، وخلاله أشاد عون بـ «العلاقات الليبية المالطية، والضاربة جذورها تاريخيا»، وفق بيان صادر عن الوزارة. كما رحب عون بعودة نشاط السفارة المالطية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين ‏البلدين.

وأشار إلى جهود السفارة في إعادة فتح قسم التأشيرات للطلبة وللعلاج ولرجال الأعمال، كمرحلة أولى للتعاون المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

كانت سفارة مالطا في طرابلس قد وقعت أخيرا عقدا مع «VFS Global» لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

وأوضحت أنه لن يتم قبول التأشيرات إلا للسفر الأساسي، ووفقا لتوصيات مجلس الاتحاد الأوروبي لأغراض مثل الأعمال التجارية، وإعادة اتحاد أفراد الأسرة في الاتحاد الأوروبي، والطب والتعليم نظرا للوضع الحالي لوباء كورونا، فيما يتوقع أن تبدأ طلبات التأشيرة يوم 29 أغسطس الجاري.

وزير النفط محمد عون خلال اجتماعه مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، 22 أغسطس 2021. (وزارة النفط)