ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط أشخاص بحوزتهم أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دينارًا في غريان.

وقال الوزارة في بيان إن «أعضاء فرع الإدارة العامة للدعم المركزي غريان تمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص ليبيي الجنسية على متن مركبة آلية، وهم المدعو (ع.ب.ع) والمدعو (س.ع.س) والمدعو (م.ر.م).

وأضاف: «جرى ضبط عدد من الأوراق النقدية المزورة من فئة 50 دينارًا، وعدد من الأقراص المخدرة نوع (ترامادول)، خلال عملية تفتيش المركبة».

واتخذت كافة الإجراءات القانونية، وجرت إحالة المضبوطين لقسم البحث الجنائي غريان.

أشخاص جرى ضبطهم بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان. (فيسبوك)