النيابة العامة تأمر بضبط صاحب مزرعة قنب هندي جنوب سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية، ضد متهم بزراعة نبات القنب الهندي في إحدى المزارع جنوب مدينة سبها.

وقالت النيابة العامة في بيان، إن هذا النبات مجرم وفق الجدول رقم (5)؛ الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب البيان، فقد وجه رئيس نيابة سبها الابتدائية الجهات الضبطية «بضبط وإحضار الفاعل، ومشاركة مركز البحوث والخبرة القضائية في الإجراءات، ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة محل الجريمة؛ تمهيدًا لإجراء قطع الزراعة المحظورة،وجمع أوراقها، وجذورها، وتحريزها والتحفظ عليها، حتى البت في الدعوى الجنائية، كما قرر التحفظ على وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة».

ويوم الجمعة، أعلنت قوات القيادة العامة مداهمة مزارع ماريغوانا (مخدر حشيش) بمدينة سبها. وذكرت الكتيبة العاشرة التابعة للقيادة العامة أنها «داهمت أربع مزارع بها مخدر الحشيش (ماريغوانا) بكميات كبيرة».

مزرعة قنب هندي جنوب سبها. (النيابة العامة)

مزرعة قنب هندي جنوب سبها. (النيابة العامة)