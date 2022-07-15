مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، ضبط شخصا مُتعاطي لحبوب الهلوسة يمتهن السلب من المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح.



وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن أعضاء في قسم التحريات ضبطوا (أ.م.م) من مواليد 1997 بالقرب من صيدلية الشعب بمنطقة السلماني، لافتة إلى أنه كان يقوم بالرماية العشوائية بواسطة سلاح ناري ويتلفظ بألفاظ بذيئة.

المتهم في حالة هيستيرية

ونوهت إلى أن «القبض عليه وهو في حالة هستيرية، والانتقال به إلى القسم وايداعه بالحجز القانوني لحين عودته إلى رشده»، منوهة إلى أنه «إعترف بقيامه بعمليات سلب ضد المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح».

وأفادت المديرية بأنه هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل سجن الكويفية حيث كان مسجوناً على ذمة قضايا سلب وسرقة بالإكراه، وجرت إحالته إلى النيابة العامة.