«الكهرباء»: دخول الوحدة الأولى بمحطة غرب طرابلس على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الدخول بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية، بقدرة 156 ميغاوات.

وأعلنت الشركة، في بيان اليوم، أن الدخول بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية، جاء بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية.

وأوضحت أنها تسعى لاستقرار الوحدة بعد التأكد من جاهزيتها بشكل كامل.

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والجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في أعمال تنفيذ خط 400 الرابط بين محطة جنوب طرابلس ومحطة غرب طرابلس.