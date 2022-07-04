بالصور: التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية الاستعجالي.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنه سيجري إدخالها للخدمة خلال اليومين المقبلين بعد الانتهاء من مراحل التشغيل النهائي بقدرة 185 ميغاوات. جاء ذلك بحضور مجلس إدارة الشركة وعدد من المهندسين.

محطة كهرباء مصراتة المزدوجة

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الشركة دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة الخدمة بقدرة 30 ميغاوات؛ تمهيدا لدخول مولد البخار الخاص ها على الشبكة الكهربائية للوصول بكامل قدراتها الإنتاجية والتي تقدر بـ350 ميغاوات خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونوهت الشركة في بيان صحفي إلى الاستجابة السريعة من قبل شركة «سيمينس» لمعالجة وصيانة العطل الخاص بالخادم الرئيسي لتشغيل وحدات محطة مصراتة للدورة المزدوجة.

من التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، 4 يوليو 2022. (فيسبوك)

من التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، 4 يوليو 2022. (فيسبوك)

من التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، 4 يوليو 2022. (فيسبوك)