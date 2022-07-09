وليامز في تهنئة العيد: ليكن مناسبة لإنهاء الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام في تهنئتها إلى الليبيين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وغردت وليامز على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «ليكن هذا العيد مناسبة حقيقية لتجسيد الأخاء ورأب الصدع وإنهاء الانقسام والتنازل من أجل ليبيا والليبيين»، وأضافت: «عيد أضحى مبارك وكل عام والشعب الليبي العزيز بخير وسلام وازدهار».

- بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء

- «نوفا»: تمديد مهمة وليامز في ليبيا لمدة شهر

تمديد مهمة وليامز في ليبيا

ونهاية يونيو الماضي، أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء تمديد مهمة وليامز، لمدة شهر، وفق ما نقلته عن «مصادر ليبية» في نهاية مباحثات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في جنيف.

ويأتي تمديد مهمة وليامز في ليبيا بعدما انتهت محادثات عقيلة والمشري التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف دون التوصل إلى اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء الانتخابات، فيما أكدت وليامز في بيان عقب انتهاء الاجتماع أن المساعي الحميدة للمنظمة الدولية «ستظل متاحة لتقديم كل الدعم اللازم للتوصل إلى اتفاق متين يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حدا لفترة الانتقال الطويلة في البلاد»

كما يأتي التمديد بعد تعذر التوافق بين أعضاء مجلس الأمن الدولي على تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو المنصب الذي لا يزال شاغرا منذ 17 ديسمبر 2021، بعد استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش.