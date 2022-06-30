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«نوفا»: تمديد مهمة وليامز في ليبيا لمدة شهر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 08:34 مساء
«نوفا»: تمديد مهمة وليامز في ليبيا لمدة شهر
وليامز في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، 17 يونيو 2022. (البعثة الأممية)
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أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس، تمديد مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لمدة شهر، وفق ما نقلته عن «مصادر ليبية» في نهاية مباحثات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس في جنيف.

وهنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، على «التقدم المحرز» في محادثات جنيف، و«تمديد دورها» في الأمم المتحدة.

ويأتي تمديد مهمة وليامز في ليبيا، بعد تعذر التوافق بين أعضاء مجلس الأمن الدولي على تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو المنصب الذي لا يزال شاغرا منذ 17 ديسمبر 2021، بعد استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش.

الرئيس القادم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا
ورفض مجلس الأمن الدولي خلال جلسته التي عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، يوم الإثنين، تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم بمنصب رئيس البعثة، فيما أشارت ووكالة «نوفا» إلى أن من بين البدائل المحتملة لوليامز النائب الأسبق لرئيس البعثة وزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

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وأشارت وكالة «نوفا» إلى أنها «علمت أنه يجب ألا يكون المبعوث الأممي القادم من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ويجب أن يكون بالضرورة أفريقي الجنسية»، في إشارة إلى المطالبات الدبلوماسية الإقليمية بمنح رئاسة البعثة إلى أحد الدبلوماسيين الأفارقة.

انتهاء محادثات جنيف دون اتفاق على الإطار الدستوري
وانتهت محادثات عقيلة والمشري التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف من دون التوصل إلى اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء الانتخابات، فيما أكدت وليامز في بيان عقب انتهاء الاجتماع أن المساعي الحميدة للمنظمة الدولية «ستظل متاحة لتقديم كل الدعم اللازم للتوصل إلى اتفاق متين يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حدا لفترة الانتقال الطويلة في البلاد».

ونوهت وليامز في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف إلى أنها ستكتب تقريرا كاملا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن الإجراءات المتخذة وتوصياتها بشأن «الطرق البديلة» للمضي قدما في العملية السياسية.

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