الدبيبة يدعو الصناديق الاستثمارية للعمل في المنطقة الحرة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الحرة في مصراتة.

وأكد خلال كلمته، في افتتاح المرحلة الأولى من البنية التحتية في مصراتة «دعم كافة المناطق الحرة في ليبيا، لتؤدي عملها وفقًا للمعايير العالمية».

انطلق منذ قليل الاحتفال بالانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الحرة في مصراتة.

وأُنشئت المنطقة بقرار اللجنة الشعبية 495 للعام 2000، كأول منطقة تجارية حرة في ليبيا. ويشارك في الاحتفال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.