انطلاق الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الحرة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق منذ قليل الاحتفال بالانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الحرة في مصراتة.

وأُنشئت المنطقة بقرار اللجنة الشعبية 495 للعام 2000، كأول منطقة تجارية حرة في ليبيا. ويشارك في الاحتفال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

المنطقة الحرة بمصراتة هي منطقة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية، تأسست سنة 2000 على مساحة 2.739 هكتار شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة ( 20.000) هكتار، وتنقسم إلى موقعين.

الأول: 539 هكتارًا شاملًا ميناء مصراتة البحري.

الثاني: 2200 هكتار ويبعد مسافة 40 كلم عن الموقع الأول.

وحسب الموقع الإلكتروني للمنطقة، تعتبر المناطق الحرة من المشاريع الاقتصادية التي لها عائد تجاري ومردود اقتصادي واجتماعي إيجابي يرتكز في محصلته على نمو متوسط دخل الفرد وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي هي الهدف النهائي لأي نشاط اقتصادي داخل منظومة التنمية.