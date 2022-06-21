الحداد يعقد اجتماعا لبحث التحديات أمام إعادة بناء المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد، اجتماعا في مقر رئاسة أركان القوات البرية بطرابلس؛ لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة رئاسة الأركان لإعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال زيارة أمس الإثنين، حيث حضر الحداد الجمع الصباحي لعدد من المنتسبين للجيش، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وحث الحداد، في كلمة، الضباط وضباط الصف والجنود على العمل قدما للرفع من كفاءة المؤسسة العسكرية، وإبراز الدور الحقيقي للعسكريين.

رافقه خلال الجولة رئيس أركان القوات البرية، اللواء ركن الفيتوري غريبيل، وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالجيش.

الحداد يحضر اجتماعات «5+5» في القاهرة

وحضر الحداد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة رفقة رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، حيث اتفق المجتمعون على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض».

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كما أثنى الحداد، في كلمة، على عمل اللجنة، والخطوات الإيجابية التي قطعتها لتحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.