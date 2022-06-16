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اجتماع لجنة «5+5» في القاهرة: لا تسييس للمؤسسة العسكرية ولا عودة للاقتتال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 11:04 مساء
اجتماع لجنة «5+5» في القاهرة: لا تسييس للمؤسسة العسكرية ولا عودة للاقتتال
جانب من اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، 16 يونيو 2022 (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خلال اجتماعها في القاهرة، اليوم الخميس، «عدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وحرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال».

جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، حيث قالت إن اجتماع القاهرة جاء استكمالا للقاءات التشاورية التي أُقيمت في مدينة سرت.

وحضر اجتماع اليوم بالقاهرة الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

الحداد: ندعم إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة
ونقل البيان عن الفريق الحداد ثنائه على عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، نظير ما قامت به من «خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود»، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية «تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة».

وطالب الحداد الجميع «بأن يكونوا يدا واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها»، مشددا على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

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الناظوري: ضرورة إخراج المرتزقة ودمج المجموعات المسلحة
أما الفريق عبدالرزاق الناظوري أكد، في كلمة ألقاها، ضرورة «توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يقصى فيها أحد».

الاتفاق على تشكيل لجان لبناء جيش قوي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية
وشدد البيان على أن المجتمعين أكدوا «حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض».

وأمس الأربعاء، انطلق أول اجتماعات اللجنة في القاهرة بهدف «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب»، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

جانب من اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، 16 يونيو 2022 (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، 16 يونيو 2022 (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، 16 يونيو 2022 (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، 16 يونيو 2022 (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، 16 يونيو 2022 (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، 16 يونيو 2022 (صفحة رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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