شاهد في «وسط الخبر»: اجتماعات «5+5» في القاهرة: قراءة في واقعها.. وآفاقها

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في القاهرة، والتي يحضرها الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

تأتي اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في وقت تشهد فيه العملية السياسية حالة تأزم، ناتج عن تنازع رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة فتحي باشاغا، وهو ما يطرح تساؤلات حول النتائج المأمولة من اجتماعات اللجنة العسكرية، وهو ما أجاب عنه كل من: مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، والمستشار العسكري للقائد الأعلى سابقا، العقيد عادل عبد الكافي، والكاتب الصحفي خالد محمود.

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وفي وقت سابق أكدت لجنة «5+5» خلال اجتماعها في القاهرة «عدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وحرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال»، وفق بيان لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك».