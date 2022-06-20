Atwasat

بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 10:20 صباحا
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة
الحداد والناظوري مع أعضاء لجنة «5+5» في القاهرة، 19 يونيو 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبد الرزاق الناظوري.

واتفق المجتمعون على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض»، حسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وتمسك أعضاء اللجنة، خلال المشاورات، باتفاق وقف إطلاق النار، مشددين على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

من جانبه، أثنى الحداد، في كلمة، على عمل اللجنة، والخطوات الإيجابية التي قطعتها لتحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

- شاهد «وسط الخبر»: اجتماعات «5+5» بالقاهرة: قراءة في واقعها.. وآفاقها
- اجتماع لجنة «5+5» في القاهرة: لا تسييس للمؤسسة العسكرية ولا عودة للاقتتال
- بحضور الحداد والناظوري.. بدء اجتماع لجنة «5+5» في القاهرة
- لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

كما أكد الناظوري في كلمة له، ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، و«دمج (أفراد) المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية».

الاجتماعات تستهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
وفي 15 يونيو الجاري، انطلقت اجتماعات اللجنة في القاهرة بهدف «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب»، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

كما سبق أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا بإيفاد أعضاء اللجنة إلى القاهرة، إضافة إلى الحداد والناظوري، وذلك دون أن يوضح في قراره تفاصيل مهمة الوفد العسكري الليبي.

لقاء بين الحداد والناظوري خلال اجتماعات اللجنة العسكرية.
لقاء بين الحداد والناظوري خلال اجتماعات اللجنة العسكرية.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يبحث مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية
الدبيبة يبحث مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية
عون: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 700 ألف برميل يوميا
عون: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 700 ألف برميل يوميا
اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام
اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي...
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو...
«أطباء بلا حدود» تستعجل فتح ممرات إنسانية لإجلاء مهاجرين من ليبيا
«أطباء بلا حدود» تستعجل فتح ممرات إنسانية لإجلاء مهاجرين من ......
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري...
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق...
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط