بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبد الرزاق الناظوري.

واتفق المجتمعون على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض»، حسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وتمسك أعضاء اللجنة، خلال المشاورات، باتفاق وقف إطلاق النار، مشددين على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

من جانبه، أثنى الحداد، في كلمة، على عمل اللجنة، والخطوات الإيجابية التي قطعتها لتحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

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كما أكد الناظوري في كلمة له، ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، و«دمج (أفراد) المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية».

الاجتماعات تستهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

وفي 15 يونيو الجاري، انطلقت اجتماعات اللجنة في القاهرة بهدف «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب»، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

كما سبق أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا بإيفاد أعضاء اللجنة إلى القاهرة، إضافة إلى الحداد والناظوري، وذلك دون أن يوضح في قراره تفاصيل مهمة الوفد العسكري الليبي.

لقاء بين الحداد والناظوري خلال اجتماعات اللجنة العسكرية.