عون: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 700 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ نحو 700 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك في تصريح مقتضب إلى وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، والتي أشارت إلى أنه «لم يذكر تفاصيل حول متى وكيف ارتفع مستوى الإنتاج».

وأشارت الوكالة إلى أن ناطق باسم وزارة النفط، لم تسمه، صرح لها الأسبوع الماضي بأن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 100 و 150 ألف برميل يوميا.

كما سبق وأن نقلت على لسان عون قوله إن إنتاج ليبيا من النفط تراجع إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل، وذلك خلال حديث إلى محللي «إيه إن زد ريسيرش».

عون يتحدث إلى قناة «WTV» عن آخر تطورات ملف الإغلاقات النفطية

وحل عون ضيفا على برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «WTV»، أمس الأحد، حيث نفى مسؤولية الفاعلين الاجتماعيين بالمنطقتين الشرقية والجنوبية عن إغلاق عدد من الحقول والموانئ النفطية، بعدما تأكدت من ذلك اللجنة المكلفة من الوزارة للتواصل مع المتسببين في الإقفال، مرجحا أن تكون «أوامر صدرت إلى حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية من الجهة الأعلى التي يتبعها المتمثلة في رئاسة الأركان للقيام بذلك».

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وبسؤاله عن «تواطؤ المؤسسة الوطنية للنفط حيال عمليات الإقفال الأخيرة»، قال عون: «هذا ما استخلصناه، باعتبار أن (رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى) صنع الله سبق أن قدم شكوى رسمية إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن في شخصيات معروفة، وما زالت هذه الشكوى قائمة إلى الآن، وكان دائما يرفع صوته حيال عمليات الإقفال السابقة، وبعض السفراء الأجانب والأمم المتحدة يشاركونه في هذا الموقف، لكن هذه المرة صمت شبه مطلق حتى البيانات التي صدرت منه أو من الجهات الأخرى الداعمة له كانت محتشمة جزئيا».

واستنكر عون ما وصفه بـ«الصمت الدولي»، حيال عمليات الإقفال بخلاف المرات السابقة التي كانت تتصدى لها الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا)، معتبرا أن هذه الدول بإمكانها المساعدة في حل الأمر.