Atwasat

عون: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 700 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 08:52 صباحا
عون: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 700 ألف برميل يوميا
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ نحو 700 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك في تصريح مقتضب إلى وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، والتي أشارت إلى أنه «لم يذكر تفاصيل حول متى وكيف ارتفع مستوى الإنتاج».

وأشارت الوكالة إلى أن ناطق باسم وزارة النفط، لم تسمه، صرح لها الأسبوع الماضي بأن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 100 و 150 ألف برميل يوميا.

كما سبق وأن نقلت على لسان عون قوله إن إنتاج ليبيا من النفط تراجع إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل، وذلك خلال حديث إلى محللي «إيه إن زد ريسيرش».

عون يتحدث إلى قناة «WTV» عن آخر تطورات ملف الإغلاقات النفطية
وحل عون ضيفا على برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «WTV»، أمس الأحد، حيث نفى مسؤولية الفاعلين الاجتماعيين بالمنطقتين الشرقية والجنوبية عن إغلاق عدد من الحقول والموانئ النفطية، بعدما تأكدت من ذلك اللجنة المكلفة من الوزارة للتواصل مع المتسببين في الإقفال، مرجحا أن تكون «أوامر صدرت إلى حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية من الجهة الأعلى التي يتبعها المتمثلة في رئاسة الأركان للقيام بذلك».

- أبرز تصريحات عون في برنامج «نسخة إلى الرأي العام» بشأن إقفال النفط والعلاقة مع صنع الله
- عون يطلع المنفي على تحديات تطوير قطاع النفط في مختلف أنحاء ليبيا
- «رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

وبسؤاله عن «تواطؤ المؤسسة الوطنية للنفط حيال عمليات الإقفال الأخيرة»، قال عون: «هذا ما استخلصناه، باعتبار أن (رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى) صنع الله سبق أن قدم شكوى رسمية إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن في شخصيات معروفة، وما زالت هذه الشكوى قائمة إلى الآن، وكان دائما يرفع صوته حيال عمليات الإقفال السابقة، وبعض السفراء الأجانب والأمم المتحدة يشاركونه في هذا الموقف، لكن هذه المرة صمت شبه مطلق حتى البيانات التي صدرت منه أو من الجهات الأخرى الداعمة له كانت محتشمة جزئيا».

واستنكر عون ما وصفه بـ«الصمت الدولي»، حيال عمليات الإقفال بخلاف المرات السابقة التي كانت تتصدى لها الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا)، معتبرا أن هذه الدول بإمكانها المساعدة في حل الأمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يبحث مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية
الدبيبة يبحث مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية
عون: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 700 ألف برميل يوميا
عون: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 700 ألف برميل يوميا
اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام
اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي...
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو...
«أطباء بلا حدود» تستعجل فتح ممرات إنسانية لإجلاء مهاجرين من ليبيا
«أطباء بلا حدود» تستعجل فتح ممرات إنسانية لإجلاء مهاجرين من ......
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري...
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق...
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في القاهرة
بحضور الحداد والناظوري.. لجنة «5+5» تختتم اجتماعاتها في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط