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عون يطلع المنفي على تحديات تطوير قطاع النفط في مختلف أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 06:20 مساء
عون يطلع المنفي على تحديات تطوير قطاع النفط في مختلف أنحاء ليبيا
لقاء المنفي مع عون في طرابلس، الخميس 9 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

اطلع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على التحديات التي تواجه تطوير قطاع النفط في مختلف مناطق ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي وعون الذي جرى بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، خُصص لمتابعة ما يتعلق بعمل وزارة النفط والغاز، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع.

إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية
وأضاف المكتب الإعلامي أن عون قدم للمنفي خلال اللقاء، «إحاطة تناول فيها عددا من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، كما قدم شرحا عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، موضحا بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد».

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وأكد المنفي خلال اللقاء «على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، كونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني»، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏

إقفال حقول وموانئ نفطية
ولا يزال عدد من حقول إنتاج وموانئ تصدير النفط مقفلة منذ منتصف أبريل الماضي، بمناطق في شرق وجنوب ليبيا، على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في البلاد وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنحها الثقة من مجلس النواب ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل الانتخابات.

ويأتي لقاء المنفي وعون في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي مع مختلف الجهات الرسمية والتنفيذية والمسؤولين في الحكومة والبلديات من أجل متابعة عمل مختلف مؤسسات الدولة وتقديم خدماتها للمواطنين.

لقاء المنفي مع عون في طرابلس، الخميس 9 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عون في طرابلس، الخميس 9 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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