المنفي يؤكد العمل على تذليل الصعوبات الخدمية ببئر الأشهب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلدية بئر الأشهب بجميع المجالات خاصة الكهرباء والماء والبنية التحتية؛ حيث أكد ضرورة تذليلها.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع عميد بلدية بئر الأشهب فتح الله خطاب، بحضور مسؤولي قطاعات التعليم والعمل والتأهيل، والشؤون الاجتماعية ومراقبة الخدمات المالية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي يؤكد للمبعوث الفرنسي ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات

المنفي: من الضروري العمل للمحافظة على استقرار ليبيا

وأشار البيان إلى تأكيد المنفي «العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق عمل البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمةً للمواطنين».

وفي وقت سابق، قال المنفي خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، إنه من الضروري العمل للمحافظة على استقرار ليبيا، وصولًا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

المنفي يلتقي عميد بلدية بئر الأشهب، 8 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)