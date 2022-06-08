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المنفي يؤكد للمبعوث الفرنسي ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 08 يونيو 2022, 02:40 مساء
المنفي يؤكد للمبعوث الفرنسي ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات
لقاء المنفي مع مبعوث الرئيس الفرنسي والسفيرة الفرنسية، 8 يونيو 2022، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه من الضروري العمل للمحافظة على استقرار ليبيا، وصولًا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقدم سولير، إحاطة عن لقائه بمبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمة للاستقرار.

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