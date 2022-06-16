الدبيبة: بدء انتخابات المجالس البلدية منتصف يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه يشد على يد وزارة الحكم المحلي للبدء في انتخابات المجالس البلدية منتصف شهر يوليو المقبل.

وقال الدبيبة إنه وجه الوزارة من أجل حل الإشكاليات التي تواجه البلديات، وتجاوز الصعوبات أمام إجراء الانتخابات البلدية، حسب ما جاء في مقطع فيديو لكلمته، خلال الاجتماع العادي السابع لمجلس الوزراء للعام 2022، المنشور على صفحة «حكومتنا»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكد استمرار حكومة الوحدة في تحقيق مطالب الشارع الليبي المتعلقة بتنفيذ الاستحقاقات، وحتى «إيصال الأمانة» بعقد انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، وتصل إلى أجسام شرعية ومنتخبة.