Atwasat

باشاغا يناقش ملاحظات «النواب» حول مقترح الميزانية العامة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 09:43 مساء
باشاغا يناقش ملاحظات «النواب» حول مقترح الميزانية العامة
باشاغا يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملاحظات مجلس النواب حول مقترح الميزانية، 11 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
alwasat radio

ناقش رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال اجتماع وزاري اليوم السبت، الملاحظات الواردة من مجلس النواب والمؤسسات الرقابية والمالية حول الميزانية العامة. 

وشدد  باشاغا، خلال الاجتماع، على ضرورة الأخذ بتلك الملاحظات حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل السلطة التشريعية، وفق بيان صادر عن صفحة «أخبار وزارات الحكومة الليبية» على موقع «فيسبوك».

وحضر الاجتماع نائب مجلس الوزراء خالد الأسطى، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ومديرو الإدارات المالية بوزارة التخطيط والمالية.

باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي»
وفي 31 مايو، أكد باشاغا في اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف «بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية».

- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف
- عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية
- اجتماع في سرت لمناقشة ملاحظات الأجهزة الرقابية و«المركزي» حول الميزانية
- بليحق: لجنة متابعة اجتماع سرت ناقشت مشروع الميزانية وقانون الرواتب

وأشار إلى أهمية اضطلاع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقًا للقانون كذلك، ولفت إلى أن حكومته «ملتزمة بممارسة اختصاصاتها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي»، متابعًا: «وحيث إن ليبيا كلها عاصمة ولا فضل لمدينة على أخرى، ولا تمييز لمنطقة على أخرى.. فإننا سنباشر أعمالنا من مدينة سرت».

لجنة متابعة اجتماع سرت تناقش مشروع الميزانية وقانون الرواتب
ويوم الثلاثاء الماضي، ناقشت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت في 31 مايو، الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة، بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إن الاجتماع ناقش أيضًا «القانون الموحد لرواتب العاملين بالدولة لتحسين مستوى الدخل للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع».

باشاغا يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملاحظات مجلس النواب حول مقترح الميزانية، 11 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
باشاغا يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملاحظات مجلس النواب حول مقترح الميزانية، 11 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات التعليمية بالمنطقة الجنوبية

بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان

الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب

دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا

اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد
جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية

جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية

التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية
الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
سرقة 300 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع الوسطى
سرقة 300 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع الوسطى
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية ...
السفير الهولندي عن اشتباكات طرابلس: يجب أن يتوقف هذا العنف فورا
السفير الهولندي عن اشتباكات طرابلس: يجب أن يتوقف هذا العنف فورا
المنفي يناقش مع وليامز الأوضاع الأمنية الأخيرة في طرابلس
المنفي يناقش مع وليامز الأوضاع الأمنية الأخيرة في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
المزيد
وليامز «متفائلة» بالجولة الجديدة للمسار الدستوري.. وتتحدث عن «خيارات كثيرة» حال فشلها
وليامز «متفائلة» بالجولة الجديدة للمسار الدستوري.. وتتحدث عن......
باشاغا يتفق مع المبعوث الفرنسي على أهمية وحدة ليبيا واستقرارها
باشاغا يتفق مع المبعوث الفرنسي على أهمية وحدة ليبيا ......
باشاغا يناقش ملاحظات «النواب» حول مقترح الميزانية العامة
باشاغا يناقش ملاحظات «النواب» حول مقترح الميزانية العامة...
المنفي يناقش مع وليامز الأوضاع الأمنية الأخيرة في طرابلس
المنفي يناقش مع وليامز الأوضاع الأمنية الأخيرة في طرابلس...
السفير الهولندي عن اشتباكات طرابلس: يجب أن يتوقف هذا العنف فورا
السفير الهولندي عن اشتباكات طرابلس: يجب أن يتوقف هذا العنف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط