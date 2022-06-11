باشاغا يناقش ملاحظات «النواب» حول مقترح الميزانية العامة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال اجتماع وزاري اليوم السبت، الملاحظات الواردة من مجلس النواب والمؤسسات الرقابية والمالية حول الميزانية العامة.

وشدد باشاغا، خلال الاجتماع، على ضرورة الأخذ بتلك الملاحظات حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل السلطة التشريعية، وفق بيان صادر عن صفحة «أخبار وزارات الحكومة الليبية» على موقع «فيسبوك».

وحضر الاجتماع نائب مجلس الوزراء خالد الأسطى، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ومديرو الإدارات المالية بوزارة التخطيط والمالية.

باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي»

وفي 31 مايو، أكد باشاغا في اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف «بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية».

- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

- عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية

- اجتماع في سرت لمناقشة ملاحظات الأجهزة الرقابية و«المركزي» حول الميزانية

- بليحق: لجنة متابعة اجتماع سرت ناقشت مشروع الميزانية وقانون الرواتب

وأشار إلى أهمية اضطلاع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقًا للقانون كذلك، ولفت إلى أن حكومته «ملتزمة بممارسة اختصاصاتها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي»، متابعًا: «وحيث إن ليبيا كلها عاصمة ولا فضل لمدينة على أخرى، ولا تمييز لمنطقة على أخرى.. فإننا سنباشر أعمالنا من مدينة سرت».

لجنة متابعة اجتماع سرت تناقش مشروع الميزانية وقانون الرواتب

ويوم الثلاثاء الماضي، ناقشت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت في 31 مايو، الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة، بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إن الاجتماع ناقش أيضًا «القانون الموحد لرواتب العاملين بالدولة لتحسين مستوى الدخل للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع».

باشاغا يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملاحظات مجلس النواب حول مقترح الميزانية، 11 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)