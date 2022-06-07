بليحق: لجنة متابعة اجتماع سرت ناقشت مشروع الميزانية وقانون الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت في 31 مايو، ناقشت في اجتماعها الثاني اليوم الثلاثاء، الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المقدم من الحكومة المكلفة، بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.

وأضاف بليحق، في بيان عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة المكلفة حضرت الاجتماع الثاني للجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب.

- حكومة باشاغا تعلن انطلاق أعمالها من سرت

- اجتماع في سرت لمناقشة ملاحظات الأجهزة الرقابية و«المركزي» حول الميزانية

- انعقاد لجنة دراسة ما ورد في «اجتماع سرت»

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا «القانون الموحد لرواتب العاملين بالدولة لتحسين مستوى الدخل للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع».

الحكومة المكلفة تبدأ أعمالها من سرت

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، انطلاق أعمالها من مقرها في مدينة سرت، حيث عقد رئيسها اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء الحكومة بالمقر الكائن في مجمع قاعات واغادوغو.

وفي 31 مايو، عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، وجدد خلاله اقتراحه بضرورة عمل الحكومة من سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية.

وبدأت أمس الإثنين اجتماعات لجنة شكلها عقيلة صالح مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت، برئاسة النائب زايد هدية، وتطرقت إلى الملاحظات الواردة إليها بشأن مشروع قانون الميزانية الذي أعدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

الاجتماع الثاني للجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب لمناقشة مخرجات اجتماع 31 مايو (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

الاجتماع الثاني للجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب لمناقشة مخرجات اجتماع 31 مايو (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

الاجتماع الثاني للجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب لمناقشة مخرجات اجتماع 31 مايو (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)