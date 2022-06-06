«دعم الاستقرار»: ضبط 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، ضبط 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال أسبوع، في عدة مناطق، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

ونشر الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، حصيلة أسبوعية لأبرز عمليات ضبط لعدد من الخارجين عن القانون، والتي تضمنت ضبط شخص بحوزته 33 قنينة من خمور أجنبية الصنع لغرض الاتجار بمنطقة قرقارش، بالإضافة إلى ضبط شخصين بحوزتهما كمية من خمور محلية الصنع تقدر بـ32 لترًا لغرض الاتجار بمنطقتي الهضبة وصلاح الدين.

- ضبط شخصين بحوزتهما 131 قرصا مخدرا و5 قطع حشيش بمنطقة قدح

- ضبط شخص بحوزته 51 قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة في يفرن

وتضمنت الإحصائية ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كيلوغرام من مادة يشتبه كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة طريق المطار، وضبط شخص للمرة الثانية يقوم بالترويج لمخدر الحشيش بمنطقة شارع النصر.

وألقت عناصر الجهاز القبض على شخص بحوزته قطعة كبيرة و31 قطعة صغيرة من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة حي الأكواخ، وشخص آخر معه قنينتا خمر أجنبي الصنع بمنطقة الهضبة القاسي، وشخص بحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة أبوسليم.

أحد المضبوطين بحوزته مخدرات (صفحة جهاز دعم الاستقرار على فيسبوك)

أحد المضبوطين بحوزته مخدرات (صفحة جهاز دعم الاستقرار على فيسبوك)

أحد المضبوطين بحوزته مخدرات (صفحة جهاز دعم الاستقرار على فيسبوك)

اثنان من المضبوطين بحوزتهما مخدرات (صفحة جهاز دعم الاستقرار على فيسبوك)