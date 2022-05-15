ضبط شخص بحوزته 51 قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط شخص بحوزته 51 قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة بمنطقة يفرن غرب البلاد، وذلك من قبل أعضاء التحري بفرع الجهاز في المنطقة.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات عبر صفحته على «فيسبوك» أن المقبوض عليه «شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدرات بمنطقة يفرن»، مبينًا أن القبض عليه جرى «بعد جمع المعلومات والترصد».

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وقال جهاز مكافحة المخدرات إن المتهم هو «أحد تجار المخدرات بمنطقة يفرن» وأُلقي القبض عليه في كمين محكم أعد له؛ حيث «تم القبض عليه متلبسًا وبحوزته 51 قطعة بنية اللون مختلفة الأشكال والأحجام ويشتبه في كونها من مخدر الحشيش ومسدس وحربة وكلاشنكوف وسكين».

وأكدت جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم المقبوض عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص.