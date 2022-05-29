ضبط شخصين بحوزتهما 131 قرصا مخدرا و5 قطع حشيش بمنطقة قدح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، أن أعضاء فرع غرب طرابلس، تمكنوا من ضبط شخصين بحوزتهما 131 قرصًا مخدرًا و5 قطع حشيش بمنطقة قدح غرب البلاد.

وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر صفحته على «فيسبوك» إن المتهمين ألقي القبض عليهما في كمين محكم جرى إعداده، بعد التأكد من معلومات مصدرية أفادت بوجود شخصين ليبيين يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة قدح.

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وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن المتهمين ألقي القبض عليهما في «كمين محكم بعملية بيع وشراء معهما»؛ حيث «جرى ضبطهما متلبسين وبحوزتهما 70 قرصًا من نوع (لاريكا) و47 قرصًا من نوع «درمادال» و14 قرصًا من نوع «ابتريلي» و5 قطع يشتبه في كونها من مخدر الحشيش».

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص حيال المتهمين وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات في طرابلس.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)