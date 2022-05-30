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وصول 1470 أسطوانة غاز إلى أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الإثنين 30 مايو 2022, 09:55 مساء
وصول 1470 أسطوانة غاز إلى أجدابيا
كمية من أسطوانات الغاز التي وصلت لأحد المستودعات المرخصة في أجدابيا. (الإنترنت)
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استقبلت المستودعات المرخصة بمدينة أجدابيا، صباح اليوم الاثنين، شحنة من غاز الطهي تقدر بنحو 1470 أسطوانة، على متن ثلاثة شاحنات قادمة من مستودع رأس المنقار في بنغازي، وذلك بعد حملة أمنية استهدفت أماكن البيع غير المرخصة.

وقال رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا الرائد صلاح عبدالحفيظ القرفة لـ«بوابة الوسط» إن المستودعات المرخصة بالمدينة ستشرع بعد الإنتهاء من تفريغ الشاحنات في توزيع الأسطوانات على المواطنين تحت إشراف قسم شرطة النجدة حتى يتسنى للجميع الحصول عليها بشكل منظم ودون أي عراقيل وبسعر خمسة دينار للأسطوانة الواحدة.

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وأكد القرفة، أن العملية الأمنية التي قام بها قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا أنهت بيع غاز الطهي على الطريق العام من قبل التجار غير المرخصين والذين كانوا يبيعون الأسطوانة الواحدة للمواطنين بسعر 45 دينار.

وأكد رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية أن مصدر بيع أسطوانات غاز الطهو سيكون في المستودعات المرخصة والمعتمدة من قبل المجلس البلدي أجدابيا والتي ستقوم ببيع الغاز للمواطنين بالسعر المحدد من الجهات المعنية.

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