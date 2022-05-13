وصول 3920 أسطوانة غاز إلى أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

استقبلت المستودعات الرسمية بمدينة أجدابيا، صباح الجمعة، شحنة من غاز الطهي تقدر بـ3920 أسطوانة على متن ثماني شاحنات.

وتبلغ حمولة كل شاحنة 490 أسطوانة، وجرى توزيع الشحنة على ثمانية مستودعات، وفق تصريح رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا، صلاح عبدالحفيظ القرفة، لـ«بوابة الوسط».

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وحسب القرفة، فمن المقرر أن تشرع المستودعات بعد الانتهاء من عمليات التفريغ، في توزيع الأسطوانات على المواطنين وذلك تحت إشراف قسم شرطة النجدة حتى «يتسنى للجميع الحصول عليها بشكل منظم، وبالسعر المحدد، مع ضمان عدم تسريب الكميات إلى التجار غير المرخصين».

وأوضح المسؤول الأمني أن قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية ضبط أخيرا عددا من التجار خلال بيعهم بشكل غير قانوني أسطوانات غاز الطهي على الطريق العام وفي المحال التجارية.

وصول 3920 أسطوانة غاز طهي إلى أجدابيا، 13 مايو 2022. (بوابة الوسط)

وصول 3920 أسطوانة غاز طهي إلى أجدابيا، 13 مايو 2022. (بوابة الوسط)