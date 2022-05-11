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حملة على موزعي غاز الطهي غير المرخصين في إجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأربعاء 11 مايو 2022, 01:47 صباحا
حملة على موزعي غاز الطهي غير المرخصين في إجدابيا
حملة أمنية واسعة ضد تجار أسطوانات غاز الطهي غير المرخصين. 10 مايو 2022. (مديرية أمن الهلال النفطي)
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شن قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية، بمديرية أمن إجدابيا حملة أمنية واسعة ضد تجار أسطوانات غاز الطهي غير المرخصين على الطريق العام بالمدينة.

وقال رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية، الرائد صلاح عبد الحفيظ القرفة، إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الحملة التي استهدفت التجار غير المرخصين، أسفرت عن ضبط ومصادرة إسطوانات غاز الطهي التي بحوزتهم، وقفل المحلات المخالفة، وتسليم المحاضر رفقة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- وصول أكثر من 1200 أسطوانة غاز إلى سرت

وأشار القرفة، إلى أن الحملة جاءت تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن مدير أمن إجدابيا العميد أحمد المسماري، الذي طالب فيها الموزعين باعتماد التسعيرة الرسمية، أثناء بيع غاز الطهي وضبط المخالفين.

وناشد قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية المواطنين، التبليغ في حالة مخالفة الأسعار في المستودعات الرسمية أو عن الأماكن التي تباع فيها أسطوانات غاز الطهي بشكل غير قانوني.

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