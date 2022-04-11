Atwasat

وصول أكثر من 1200 أسطوانة غاز إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 11 أبريل 2022, 09:06 مساء
وصول أكثر من 1200 أسطوانة غاز إلى سرت
أسطوانات غاز وصلت إلى بلدية سرت، 11 أبريل 2022 (بوابة الوسط)
alwasat radio

وصلت شحنة جديدة من 1200 أسطوانة غاز إلى نقاط توزيع وبيع أسطوانات غاز الطهي في سرت، اليوم الإثنين، للتغلب على أزمة نقص الوقود في المدينة.

وقال مراقب الاقتصاد في سرت، حسن عون الله، إن التوزيع سيتم عن طريق عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك من خلال ثلاث نقاط بيع بإشراف مراقبة الاقتصاد في المدينة، وبالتعاون مع أعضاء جهاز الحرس البلدي.

وأوضح أن سعر استبدال الأسطوانة الواحدة يقدر بخمسة دنانير، مشيرًا إلى أن المدينة كانت تعانى أزمة تتمثل في نقص الغاز منذ أيام، وهو الأمر الذي رفع سعر الأسطوانة الواحدة لـ40 دينارًا.

- الأمن الوطني عن نقص الوقود في سرت: «شائعات».. 
- وزارة الاقتصاد تحدد ضوابط لتوزيع الوقود 

قبل ذلك، حددت بلدية سرت أسعارًا جديدة للخضراوات اليوم عقب اجتماع بين وكيل ديوان المجلس البلدي خميس محمد، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي العميد جمعة أمبية، ومراقب الاقتصاد بالبلدية، بحضور عدد من التجار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات ...
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة ...
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين

دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحديد أسعار جديدة للخضراوات في سرت
تحديد أسعار جديدة للخضراوات في سرت
«مكافحة الأمراض»: حملة تطعيم لموظفي شركة الخدمات العامة
«مكافحة الأمراض»: حملة تطعيم لموظفي شركة الخدمات العامة
مجلس الدولة يناقش المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي والوضع الاقتصادي
مجلس الدولة يناقش المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي والوضع ...
جمعية الهلال الأحمر فرع سرت تتسلم شحنة أدوية لمرضى السكري
جمعية الهلال الأحمر فرع سرت تتسلم شحنة أدوية لمرضى السكري
جهاز الردع يداهم عصابة تتاجر بمخدر الحشيش
جهاز الردع يداهم عصابة تتاجر بمخدر الحشيش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
المزيد
عقيلة صالح وحومة يناقشان مستجدات الأوضاع في ليبيا
عقيلة صالح وحومة يناقشان مستجدات الأوضاع في ليبيا...
وصول أكثر من 1200 أسطوانة غاز إلى سرت
وصول أكثر من 1200 أسطوانة غاز إلى سرت...
600 ألف مواطن سجلوا في منظومة القروض السكنية.. والدبيبة: بدء الصرف قريبا
600 ألف مواطن سجلوا في منظومة القروض السكنية.. والدبيبة: بدء......
جهاز الردع يداهم عصابة تتاجر بمخدر الحشيش
جهاز الردع يداهم عصابة تتاجر بمخدر الحشيش...
جمعية الهلال الأحمر فرع سرت تتسلم شحنة أدوية لمرضى السكري
جمعية الهلال الأحمر فرع سرت تتسلم شحنة أدوية لمرضى السكري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط